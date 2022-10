Florence Pugh teeb kaasa uues Netflixi filmis "The Wonder"

Näitleja Florence Pugh mängib peaosa uues Netflixi filmis "The Wonder", millest ilmus äsja ka ametlik treiler.

Florence Pughi esimene linateos pärast "Ära muretse, kullakest" saab olema Netflixi film "The Wonder", mis esilinastub valitud kinodes 2. novembril ning voogedastusplatvormil 16. novembril. Filmi režissöör on Oscari-võitjast Sebastian Lelio.

"The Wonder" on vändatud Emma Donoghue'i romaani "Room" põhjal ning see räägib loo noorest Iiri tüdrukust, kelle katoliiklastest perekonnaliikmed on tema pärast mures, kuna väidetavalt pole tüdruk juba neli kuud midagi söönud. Lugu areneb välja 19. sajandi teises pooles.

Filmis astuvad üles veel Tom Burke, Kila Lord Cassidy, Niamh Algar, Elaine Cassidy ja teised.

Vaata "The Wonderi" treilerit siit: