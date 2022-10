Tähepõld: ma ei ole Eesti kõige kiirem autoajakirjanik, küll aga kõige ettevaatlikum

Autolehe peatoimetaja sõnas, et ajakirja on välja antud juba 23 aastat. "1999. aastal ilmus esimene," lausus Tähepõld. "Homsed uudised juba täna - 1000. number on valmis," viitas ta sellele, et 1000. number ilmub 5. oktoobril.

"Konkreetses numbris on palju tagasivaadet, et mida 20 aastat tagasi ja selle aja jooksul üldse on kirjutatud. Ja teine on muidugi klassikaline test," rääkis Tähepõld. "Õnnelikele toimetajatele anti kuni 1000 eurot ja saadeti uksest välja - tagasi enne ei tule, kui auto on käes," tutvustas ta testi.

"Hetkel need kolm, mis me oleme ostnud, on kõik ülevaatluse läbinud, nad kõik sõidavad ja ühelgi ei ole hetkel ühtegi teadaolevat suurt viga," sõnas Tähepõld. "Ma ei tea, kuidas 800-euroste puhul oleks."

Jüri Muttika käis 2018. aastal testimas 800-euroseid autosid Laitse rallipargis ning selle kohta sai ka toonasest numbrist lugeda. "800-eurone auto ei olnud katki, vaid ta lõhuti seal ära," muigas endine tegevtoimetaja Korrol.

"Kõik on ju näinud "Top Geari", aga tegelikult me nende testautodega õnneks või kahjuks niimoodi sõita ei saa," sõnas Tähepõld. Küll aga meenutas Tähepõld lugu, kui peatoimetajana tööle asudes sõitis ta ühe testautoga kraavi, kuid nii õnnelikult, et auto jäi täiesti terveks. "Pärast seda mulle meeldibki öelda, et ma kindlasti ei ole Eesti kõige kiirem autoajakirjanik, aga raudselt kõige ettevaatlikum."

"Tavainimesena sa ei jõua kõiki autosid ise osta, neid testida, ja siis sa loed, et mis need teised teevad. Võib-olla loed kadedusega, võib-olla loed rõõmuga - ja kui me hästi kirjutame, siis sellel on ka kirjanduslik väärtus," vastas Tähepõld küsimusele, mis võiks Autolehe fenomen olla.