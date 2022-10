Monarhiahuviline Koidu Raudvere: Euroopas tõmmatakse kuninglikke perekondi kokku

"See on Euroopas laiem tendents, et kuninglikke perekondi tõmmatakse kokku. On väga selgelt piiritletud, kes on kuningaperede ametlikud liikmed, kes perede, kes tegutsevad ametlikult ja ülejäänud saavad oma elu elada," selgitas ajakirjanik Koidu Raudvere. "Need on kuninganna noorima poja lapsed, et nagunii troonipärimise järjekorras suhteliselt kaugel," lisas ta. "Ma arvan, et seda ei tasu üle dramatiseerida - küll neil on kõik korras ikkagi sellest hoolimata."

Raudvere sõnas, et kuninganna Margarethe II on hetkel ainus valitsev kuninganna kogu maailmas. "Kui Elizabeth II ja Margarethe II sündisid, siis nad ei olnud troonipärijad," rääkis ta. "Elizabeth oli väga-väga soovinud, et talle sünniks väike vend - sellisel juhul oleks tema sellest kohustusest pääsenud."

"Taani lugu oli nii, et kui kuninganna Margarethe 1940. aastal sündis, siis Taani seadused ei näinud üldse ette, et naine võiks troonile saada," jätkas ta. "Taanlased pidid referendumi korraldama, et kas üldse naisest võib monarhi saada. Ja selgus, et võib küll, aga ainult sellel juhul, kui tal venda ei ole."

"Margarethe'ist sai Taani kuninganna 1972. aastal - ka temal oli juubel sel aastal," rääkis Raudvere Margarethe II 50. troonijuubelist. Kuninganna Elizabeth II jõudis aga tänavu 70. troonijuubelit tähistada.

"Taanis ja Inglismaal me lähitulevikus valitsevaid kuningannasid ei näe, küll aga kõigis teistes Euroopa riikides on tulekul naiste võim," viitas Raudvere Hollandile, Hispaaniale, Rootsile, Norrale ja Belgiale.