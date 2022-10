Kliiniline psühholoog vaimse tervise esmaabist: nõuanded võib esialgu tahaplaanile jätta

Oktoober on vaimse tervise kuu ning selle puhul külastas kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa Raadio 2 saadet "Pulss", et tutvustada vaimse tervise esmaabi.

"Negatiivseid emotsioone ei saa vältida, ja ei peagi, küll aga saab juurde tuua positiivseid ja häid: kasvõi kuulata muusikat, olla looduses või teha teadlikult midagi, mis on mõnus - eriti hea on, kui teha seda kellegiga koos. Üks vitamiin on ka suhete hoidmine," kirjeldas Oidermaa, mida tuleks esmalt enda vaimse tervise parandamise soovi korral üle vaadata. Ta lisas, et ka regulaarne toitumine ja uneharjumused on väga tähtsad.

Oidermaa rääkis, et vaimse tervise esmaabi sarnaneb suuresti füüsilisega. "Kui sa näed enda lähikonnas kedagi, kellel on kuidagi kehva olla / .../ siis saab pakkuda teisele tuge. See on oskus, mida saab õppida."

Kliinilise psühholoogi teatel on lähedastele toeks olemine ühest küljest mõistlik, sest siis on ka endal parem olla, ja teisest küljest ka kohustus. "Kuulamine on kõige-kõige tähtsam asi."

Oidermaa sõnul tuleks eelkõige vaadata, kas inimese käitumine on muutunud tema endaga võrreldes või muutunud teistega võrreldes. "See ei pruugi isegi appikarje olla, võib olla ka rahulik lause või sõna jutu sees - loomulikult tuleb seda kõike tõsiselt võtta."

"Nõuanded võib esialgu tahaplaanile jätta," sõnas ta ja lisas, et pigem tuleks küsida palju küsimusi inimese kohta ning enda kogemust mitte väga palju vahele toppida.

"Arstidest on meil puudus ja ilmselt jääb pikaks ajaks puudu olema - küll aga saab igaüks hästi lihtsaid asju õppida, et kui on vajadus teist toetada, siis oskaks midagi teha," viitas Oidermaa n-ö vaimse tervise vitamiinidele, mille kohta saab täpsemat infot peaasi.ee kodulehelt.