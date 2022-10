Alkoholist loobunud Piret: mõnda aega tundus võimatu tantsida ja võõraste inimestega rääkida

Alkoholist loobunud kirjanik ja luuletaja Piret Põldver avastas ühel hetkel, et tema suhe alkoholiga on veidi sõbralikum kui võiks. Pool aastat alkoholist vaba olnud Põldver tõdes, et mõnda aega oli ta seetõttu tõsisem, ei naernud nii palju ja talle tundus täiesti võimatu tantsida ja võõraste inimestega rääkida.

"Alkohol saadab erinevaid sotsiaalseid üritusi, nagu sünnipäevad jne. Kui saad sõpradega kokku, siis võtad natuke õlut. Võib-olla lähed reede õhtul välja ja siis jood. See oli normaalse sotsiaalse elu osa," kirjeldas ta "Ringvaatele".

"See ei muutunud otseselt probleemiks, aga samal ajal, kui ma mõtlesin, kuidas ma kaks-kolm korda nädalas joon veini, siis seda on kuidagi palju, et kas see on ikka see, mida ma teha tahan."

Nii otsustaski Põldver ühel pühapäeva hommikul pool aastat tagasi, et ta enam ei joo. See üleminek ei läinud aga sugugi nii lihtsalt kui ta lootis.

"Kui ma alkoholi ära jätsin, siis ma tundsin, et põhjus, miks ma vajasin seda klaasi enda kätte teatud üritustel, oli see, et see tuimestas mu sotsiaalärevuse, kui seda (klaasi) ei olnud, siis see tuli hästi eredalt esile," kirjeldas ta.

"Ma hakkasin märkama endas külgi, mida ma varem ei olnud märganud, sest ma olin alati need vaigistanud või alla surunud alkoholi abiga. Kuna ma sain neis olukordades alati võtta klaasi veini, siis mul ei olnudki vaja tegeleda oma ärevuse küsimusega. Alkoholil on päris oluline funktsioon.

Ta on veendunud, et ta mõnda aega suhtles alkoholist hoidumise tõttu tõepoolest ka halvemini. "Ma olin tõsisem, ei naernud nii palju ja tundus täiesti võimatu tantsida ja võõraste inimestega rääkida ning ma arvan, et ma olin sotsiaalselt veider vahepeal."

Aga ta lisas, et kui seda teha aasta või pool, siis tegelikult mingi hetk tulevad oskused. "Alguses tundus see väga raske, aga aja jooksul õppisin, et midagi ei juhtu, kui ma lihtsalt olen." Ta tunnistas, et inimesed siiamaani vahel üllatuvad, miks ta ei joo.

Kuna Põldver mõistis, et alkoholist loobumine ei ole kerge ka ilma alkoholismita, pani ta oma kogemuse kirja, ja mitte ainult enda oma, raamatuna "Hoog".

"Mind hakkas huvitama, et kui minul, kel ei olnud nii suuri probleeme alkoholiga, on juba keerukas olla ilma veiniklaasita teatud olukordades, siis kuidas on inimestel, kes on tõesti elanud 20 aastat koos alkoholiga, joonud end põhja, ja siis jõudnud sinna, et nad enam ei joo. See on väga suur muutus."

Oma kogemusest rääkides tõdes ta, et mida aega edasi, seda lihtsam on alkoholi siiski mitte juua. Ta tunnistas, et kui seltskonnas teised inimesed jäävad purju, siis tal kainena seal seltskonnas enam nii huvitav ei ole. "Vahel on isegi kahju, et inimesed on nii toredad, aga jäävad siis purju, ja siis nad ei ole enam nii toredad."