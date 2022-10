Agility-MM-i hõbeda võitnud Mürru omanik: agility'ks on võimeline iga koer

Nelja-aastane Ungari lambakoer Mürru tõi Eestile agility-MM-ilt hõbeda. Kolmandast elukuust oma koera treeninud koerajuht Toomas Pent kinnitas, et agility'ks on võimeline iga koer, kõik oleneb vaid sellest, millisel tasemel seda teha.

"Kui sa piisavalt näed vaeva ja on tahtmist, siis on võimalik seda teha iga koeraga. Lihtsalt oleneb sellest, mis tasemel – kas sa tahad seda teha lihtsalt hobikorras, et sa käid koos koeraga aktiivselt aega veetmas või sa käid võistlemas ja teed seda võistlusspordina."

Pent rääkis, et Mürru treenimine hakkas siis pihta, kui ta koera endale sai – kolmekuuselt. "Siis hakkasime juba tegema n-ö algtõdesid ja tänaseks on ta saanud sellega tegeleda juba pea neli aastat."

Võistlusest rääkides märkis ta, et koera vormi kõrval on sama oluline ka koerajuhi vorm. Viise, kuidas koera agility-rajal juhtida, on seejuures erinevaid. "Mina eelistan seda, et mina jooksen ja juhin koera, mõned lähevad häälkäskluste peale ehk need on need veel targemad koerad."

Rada tuleb võistlustel läbida võimalikult puhtalt ja võimalikult kiire ajaga. Võistlustel koerte omavahelist suhtlust eriti ei ole, pigem suhtlevad omavahel koerte omanikud, märkis Pent.

Ta kinnitas, et koer saab kindlasti aru võistlustega tekkivast pingest ja sellest, et peremees on kuidagi ärevil.

"Aga üldjuhul ma arvan, et nad on selleks ajaks juba harjunud sellega. Nad käivad väga tihti neil võistlustel, olgugi et suurvõistlus on natuke närvesöövam kõigile – rohkem rahvast jne. Aga üldiselt koerad tulevad suht hästi nendega toime."