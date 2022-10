Pluuto uuest albumist: tahaks selle Balil lõpetada

"Väga hullu mõtet taga ei olnud," kommenteeris Pluuto oma värskeimat singlit "Sa oleks võinud öelda nii", mis valmis koostöös Heleza ja Andrei Zevakiniga. Pluuto arvas, et kõige paremad lood sünnivadki spontaanselt ja lihtsalt.

"Minu jaoks see on pigem tundeline teema," rääkis Pluuto uue loo sõnumist. "Paratamatult jätame mingid asjad ütlemata, mis ajapikku võivad kuhjuda ja see kuhi võib lõpuks lihtsalt plahvatada," sõnas ta, kuid lisas, et igaüks võib tõlgendada lugu nii, kuidas tema soovib.

"Üks asi, mis ma olen tõdenud, on see, et kui ma olen liiga kaua ühessamas keskkonnas, siis inspiratsioon jääb paraku kinni," sõnas Pluuto, kes kavatseb peagi mitmeks kuuks Balile lennata.

"Tahakski nüüd Balil lõpetada," vastas ta küsimusele, kui kaugel on uue plaadi loomine. "Üsna palju on olemas, natuke on veel puudu."

Pluuto teatas, et Eesti laulul ta sel aastal kindlasti ei esine. "Ei ole päris minu platvorm. Ma arvan, et on hästi palju teisi talendikaid inimesi, kellele see platvorm ideaalselt sobib."

"See peab jõudma minuni ise orgaaniliselt," lausus Pluuto, et päris täpselt ta ei oska öelda, kellega ta sooviks tulevikus koostööd teha, kuid kindlasti neid artiste veel on. "Mul ei ole checklist'i ... see ikkagi tuleneb laulust."