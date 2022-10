Ilmus filmi "Stars at Noon" treiler peaosades Joe Alwyni ja Margaret Qualleyga

Tänavustel Emmydel nomineeritud Margaret Qualley teeb kaasa romantilises põnevikus "Stars at Noon" ning tema kõrval astub teise peaosatäitjana üles Joe Alwyn. Äsja ilmus filmile ka esimene ametlik treiler.

Kahe tunni pikkune film räägib loo USA ajakirjanikust (Qualley), kes armub Nicaraguas viibides salapärasesse inglasesse (Alwyn). Algul tundub ajakirjanikule, et inglane on tema parim õlekõrs riigist välja pääsemisel, kuid hiljem selgub, et tegelikult varitseb mõlemaid suur oht.

Filmi kõrvalosades mängivad Danny Ramirez, John C. Reilly ja Benny Safdie. Ramirez kehastab Costa Rica politseinikku, Reilly ameeriklasest bossi ja Safdi CIA agenti.

"Stars at Noon" on tehtud Denis Johnsoni 1986. aasta samanimelise romaani järgi. Tänavusel Cannes'i filmifestivalil oli film nomineeritud ka Kuldsele Palmioksale, kuid pälvis Grand prix' auhinna, mis on festivali olulisuselt teine preemia.

"Stars at Noon" esilinastub 14. oktoobril.