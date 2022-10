ETV2 uus saatesari viib kohtuma eriliste tavaliste inimestega

ETV2 uus saatesari "Kui vähe on õnneks vaja?" viib televaajata kokku inimestega, kes on siia ilma sündinud teistsuguse pagasiga: psüühilise erivajadusega. Missugune on elu sellise erilise pagasiga, näeme lähemalt argielu teemade - hobide, spordi ja hariduse - kaudu.

Saates osalevad inimesed üle Eesti, kes on küll erineva toimetulekuga, kuid tavapäraste igapäevaelu rõõmude, murede ja unistustega. Julge ja vahetu sissevaade nende inimeste ellu tuletab meelde, kui vähe on tegelikult õnneks vaja. Helge, positiivne ja lustlik käsitlus näitab, kui palju on meil tavalistelt erilistelt inimestelt tegelikult õppida.

Esimeses elame kaasa Algole Rakverest, Alarile Viljandist ja Jurile Sillamäelt, kes valmistuvad usinalt erivajadustega inimeste laulupeoks Viljandis. Peategelasele Algole jätsid kustumatu mulje nii pikisilmi oodatud peopäev kui esmakordne osalemine telesaates. "Filmimine oli äge, mulle väga meeldis kogu võttemeeskond, eriti operaatorid. Sain näidata enda kodu ja tõukerattaga sõitu. Kahjuks ei jõudnud me filmida minu töökohal, oleksin hea meelega näidanud, mida iga päev teen," kirjeldas Algo. "Laulupidu oli lahe / .../ kõik tulid laululavale ja laulsid. Ja nii hea, et filmiti, nüüd näevad kõik seda ägedat laulupidu," kirjeldas Algo.

Saatesarja järgimised osad toovad vahetuid emotsioone nii eriolümpia jalgpalliturniirilt, ühelt eriliselt kunstinäituselt kui ka lõbusalt matkalt ja rõõmsast koolipäevast.

Alates 3. oktoobrist on saatesari "Kui vähe on õnneks vaja?" ETV2 eetris viiel järjestikusel esmaspäeval kell 19.40. Saate toimetaja on Marit Ummelas, režissöör Margus Talvik ja produtsent Birgit Rae.