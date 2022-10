Arg Part haudus välja debüütalbumi

Albumil kõlavate laulude sõnade autor, multitalendist solist Karl Vilhelm Valteri sõnul tuleks nende muusikat kuulata juba üksnes seetõttu, et lauldakse emakeeles, mis on aina haruldasem nähtus. "Ma usun, et olen teinud eesti keelega asju, mida ma varem pole kuulnud. Põnevat kuulamist on kindlasti!" kinnitas Valter.

"Saime lõpuks purki viie aasta jagu loomingut, mis on sama kirju nagu need viimased aastad minu elus," lisas Valter.

Kitarrist Johannes Pihlaku sõnul leiab albumilt head muusikat seinast seina. "Leidub hoogsaid energiapomme, leidub rahulikumat naudingut, leidub ka instrumentaali. See ei ole "kõigile midagi" album. See on "kõigile kõike" üllitis," rääkis Pihlak.

Arg Part alustas tegevust 2017. aastal, kui koolivennad Johannes Pihlak, Harmo-Ron Kallaste ja Karl Vilhelm Valter leidsid, et tuleb teha suurepärast emakeelset funkmuusikat. Praeguseks on ansambli koosseisus Karl Vilhelm Valter (klahvid ja vokaal), Harmo-Ron Kallaste (trummid), Peeter Johannes Priks (basskitarr), Johannes Pihlak (kitarr), Artur Leppik (tenor saksofon), Ingmar Nõmmann (trompet) ja Marko Lillemägi (alt saksofon).