Neil Young andis välja uue singli

Neil Young ja bänd Crazy Horse teatasid, et nende uus album "World Record" ilmub tänavu 18. novembril. Värskel stuudioalbumil saab olema 11 lugu ning selle esiksingel "Love Earth" tuli äsja välja.

"World Recordi" produtsendid on Young koos Rick Rubiniga. Pressiteates sõnas ansambel, et uus album lahkab keskkonnaprobleeme ja planeedi Maa ebakindlat tulevikku.

Youngil on ilmunud pika karjääri jooksul üle 40 stuudioalbumi ning muusiku viimane album "Barn" tuli välja 2021. aasta detsembris.

Uue albumi "World Record" lugude pealkirjad:

"Love Earth"

"Overhead"

"I Walk With You (Earth Ringtone)"

"This Old Planet (Changing Days)"

"This World (Is in Trouble Now)

"Break the Chain"

"The Long Day Before"

"Walkin' on the Road (To the Future)"

"The Wonder Won't Wait"

"Chevrolet"

"This Old Planet Reprise"