Selgusid muusikapäeva viktoriini tulemused

Kollektiivselt otsisid õpilased vastuseid küsimustele Ahtme põhikoolis, Audru koolis, Hiiumaa gümnaasiumis, Iisaku ühisgümnaasiumis, Jakob Westholmi gümnaasiumis, Kadrina keskkoolis, Kärdla muusikakoolis, Kärdla põhikoolis, Laulasmaa koolis, Leisi koolis, Mooste mõisakoolis, Püünsi koolis, Rakvere põhikoolis, Saku gümnaasiumis, Südalinna koolis, Tallinna Kesklinna vene gümnaasiumis, Tallinna muusika- ja balletikoolis MUBA, Tallinna Tehnikagümnaasiumis, Türi ühisgümnaasiumis ja Valtu koolis.

Ühislahendamisest võtsid osa ka Eesti riiklik sümfooniaorkester, Tallinna muusika- ja balletikooli MUBA 12. klass ning Pärnu linnaorkester.

15 küsimusest koosnev mälumäng oli vastusevariantidega ning loogikat appi võttes või sõpradega koos lahendades oli võimalik õigesti vastata ka siis, kui täpselt vastust ei tea. Küsimusi oli nii klassika, jazz'i kui ka popmuusika vallast. Vastamisel olid abiks helifailid, fotod ning videoklipid.

Muusikapäeva viktoriini küsimustele vastas 100 protsenti õigesti 131 inimest.

Kõige paremini teati vastust esimesele küsimusele, kus paluti videoklipi põhjal ära arvata, kes on see "Ema südant" laulev noormees. 96 protsenti vastanutest teadis, et see on Eestit Eurovisiooni lauluvõitlusel esindanud Stefan Airapetjan. 13-aastaselt kõlas traditsioonilisel emadepäeva kontserdil tema soleerimisel "Ema süda".

Raskeimaks osutus küsimus šamaanitrummi löömise kohta. Küsiti, kes oli kõige esimene muusik, kes Tormise muusikat esitades rabas kuulajaid trummipõristamisega. Kõige enam pakuti, et seda tegi Tõnu Kaljuste, aga tegelikult on õige vastus Veljo Tormis ise. Seda teadis 515 vastajat.

Tänavuse viktoriini küsimused koostasid Klassikaraadio ja Raadio 4 toimetajad, muusikaajakirjanik Immo Mihkelson ja saate "Fantaasia" autor Andres Noormets. Tehnilise teostuse eest vastutas Alo Mihkelson.

Võitjatega võtab Klassikaraadio ise ühendust.