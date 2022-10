Sander Õigus koomikute rollist: me ei paku lahendusi, aga küsime küsimusi

Stand-up koomiku karjääri kasuks otsustamisest rääkides tunnistas Õigus, et teda võlus selle juures ära see, kuidas 700 inimest saalis ootab tema iga hingetõmmet, liigutust. "Sa saad ühe pilgutuse, ühe kulmutõstega 700 inimest naerust plahvatama – see tunne, see on nii võimas ja sõltuvust tekitav."

Ta tõi välja, et on tagasisidena palju inimestelt kuulnud heameelt, et lõpuks tehakse Eestis midagi omaloomelist. "Hästi palju on tõlkimist, sissetoomist ... aga me reaalselt ise kirjutame. Kui keegi teeb mõne võõra nalja, siis kohe koputatakse õlale, et nii ei tohi."

Poliitikute üle naljategemise kohta tõdes Meema, et see on keerulisemaks läinud.

"Kui Taavi Rõivas oli peaminister, siis oli suhteliselt lihtne nalja teha, sest sa tead, et sa teed sinu normaalsuses, samas ühiskonnas eksisteeriva asjaga nalja. Kui on aga EKRE, Keskerakond, siis tekib küsimus, et kuidas mina saan selle absurdsemaks muuta kui reaalsus praegu on."

Stand-up koomikud saates "Hommik Anuga". Autor/allikas: Kairit Leibold / ERR

Õigus tunnistas, et tegelikult tuleb kõigepealt enda üle naerda. "Koomikul on väga raske liiga enesekindel olla. Igasuguse eneseuhkuse publik karistab kohe ära. Kõige lihtsam on võtta ennast esimesena ette ja sealt edasi minna, siis inimesed annavad sulle rohkem asju andeks."

Varma lisas, et Eesti publik tunneb kohe ära, kui sa oled natuke liiga ülbe ja uhke. "Hea trikk on Eestis koomikuna esimese asjana teha nalja enda üle." Ta lisas, et välismaal esinemas käimine on hea ka Eesti publiku jaoks, sest kõik naljad, mis teha välismaal esinemiseks, on universaalsed ja Eestis ka naljakad.

"Mul on alkoholisminaljad igas maailma riigis, sest kõik on joodikud. Siin ei teki probleemi," lisas Õigus. Ta leiab, et koomikute roll ühiskonnas on mitte niivõrd pakkuda lahendusi, kui et küsida küsimusi. "Meie roll on tõsta käpp mingi koha peal, et "hei, äkki me peaksime sellest rääkima."

Õigus, Varma ja Meema alustavad ETV2 eetris uue saatega "Koomikud ja küsimused", mille esimene episood on eetris reedel, 7. oktoobril.