Alika Milova: armastan kiituse kõrval rohkem hoopis kriitikat

Saates "Hommik Anuga" oli külas üheksa kuud tagasi Superstaari-saate võitnud Alika Milova, kes tõdes, et vene päritolu tüdrukuna ta sellist edu oodata ei osanud. Kuigi saates sai ta žüriilt ainult kiitust, tunnistas ta, et armastab hoopis konstruktiivset kriitikat.

Milova tõdes, et igatseb saatega kaasnenud adrenaliini, igapäevaseid laulutunde ja stressi. "Seal oli nii palju eri sündmusi, mis muutsid minu elu ja sain ka uusi tutvusi ning uusi ägedaid inimesi enda ellu. Hästi tore aeg."

Saates sai ta žüriiliikmetelt palju kiitust, kuid tunnistas, et on inimene, kes armastab rohkem kriitikat.

"Rohkem konstruktiivset kriitikat. Mõnikord ootasin, teinekord eeldasin, et nüüd peab tulema. Aga kunagi et tulnud. Pärast pidingi ise analüüsima, kui oli midagi halvasti enda arust, mida keegi teine ei näegi."

Alika Milova saates "Hommik Anuga". Autor/allikas: Kairit Leibold / ERR

Milova tunnistas, et Narvast pärit tüdrukuna ta ei arvanud, et pääseb eelvoorudest kaugemale.

"Ma õppisin eesti koolis ja seal olid sellised indiviidid, kes venelasi eriti ei armastanud. Mul oli sellest jäänud kompleks ja "Superstaari" minnes ma muidugi midagi ei eeldanud. Arvasin, et venelane ei saa võita nii suurt konkursi."

Ta lisas, et seepärast tähendas saate võit mitte ainult kinnitust, et ta on hea laulja ja artist, vaid ka sõprusesilda.

Rääkides sellest, kui palju ta laseb tänasel päeval endale ette öelda, mida ta kannab või missugust muusikat teeb, märkis Milova, et ta on inimene enda tugeva arvamusega.

"Kui midagi, siis ma alati diplomaatiliselt ütlen oma arvamuse välja. Alati on võimalik leida kompromisse. Kui üks tahab, et ma värvin juuksed pruuniks ja teine, et ma värviks blondiks, siis tuleb välja selline värv [Milova juuksed on praegu värvitud vaheldumisi pruuniks-blondiks – toim]."

Kuigi Milova on läinud popmuusika teed, tunnistas ta, et tema soontes on alati voolanud ja voolab siiamaani rokiveri.

"Kui ma enne Superstaari-saate võitu rääkisin, et hakkan tegema funk'i, siis valetasin iseendale ja teistele, sest kui läksin produtsentidega töötama, siis sain aru, et mingisugust funk'i siit ei tule."

Samas on tal salves mitmed rokilood, mis ootavad oma aega.

Saates tunnistas ka, et üks tema unistusi lapsepõlvest saati on võita Eesti Laulu konkurss. "Ma olin alati suur fänn ja vaatasin seda täitsa südaööni, kui vanemad juba diivanil magasid. Ma arvan, et see ei ole saladus ja võiks küll arvata, et ma lähen Eesti Laulule."