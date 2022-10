ETV2 teemaõhtu on pühendatud Lembit Eelmäele

"Siin ja praegu: Lembit Eelmäe" (1997)

kell 19.30

Jüri Aarma usutleb Lembit Eelmäed. Režissöör Kalev Lepik, toimetaja Anne Tuuling.

"Kauka jumal" (1980)

kell 20.35

Eesti klassiku August Kitzbergi draama raha ja inimese teravast vastuolust. Lavastas Jaan Tooming, kunstnik Esti Kittus. Mogri Märti mängib Lembit Eelmäe, Rabindranath Tagore ja Yuan Zheni luuletusi loeb Heikki Haravee. Esietendus toimus 1977. aastal Tartus Vanemuise teatri suurel laval. Režissöör Aime Kala.

"Põrgupõhja uus Vanapagan" (1970)

kell 22.00

Filmi aluseks on Jaan Toominga 1976. aastal Tammsaare romaani põhjal lavastatud ja legendaarseks saanud Vanemuise teatri etendus. Modernse kaamerakeelega ja omas ajas uuenduslik film. Lavapilti on isegi välditud, fookuses on suured plaanid, mis kaotavad distantsi ja sunnivad vaatama tegelaste sisemusse. Kas inimene võib ja tahab õndsaks saada? Kas inimsool on tulevikku? Peaosades Lembit Eelmäe ja Heikki Haravee.