Soulbox toob klubis D3 pulti Pola & Brysoni ja Emily Makise​​​

Pola & Bryson on tänaseks liquid'i/soulful dnb suurnimed, kes on viimase kahe aasta jooksul remiksinud järjest artiste, nagu Sub Focus, High Contrast, Camo & Krooked, Wilkinson, Culture Shock, Alchemist ja Adam F, samuti David Guetta uut lugu "Take Me Back". Hiljuti ilmus ka "Tell You What I Did", milles kasutatud kasutatud Missy Elliotti 2002 aasta hiti "Oops (Oh My)" lüürikat.

UK produtsentide duo Pola & Bryson. Autor/allikas: pressimaterjalid

Lisaks on laval Emily Makis, kes koos DJ Hi-PHI-ga teeb oma esimese live Eestis. Makise tuntumate lugude hulgas on näiteks "Never Too Old" koostöös Monrroe'ga ja "Complete" Pola & Bryson'iga ning ka palad "High Note" K Motion'iga, "Stand Up" Kanine'ga ja "Buttons" Deadline'ga.

Kohal on ka Sound In Noise, MHKL ja Javu, kellel varuks dnb soul'i, liquid'it ja bassiseid rollerie'd.

D3 avab oma uksed laupäeval kell 23.00.