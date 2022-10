Eesti bänd Pizzafacial avaldas singli "Holiday Daddy Cap"

Kahe sõbra lapsepõlvenostalgiast alustatud projekt sai liikmete sõnul alguse poolnaljaga tehtud loost nimega "Tangerine", mis eelmisel mandariinihooajal internetis oma elu elama hakkas. Nüüd on bändil valminud teine singel nimega "Holiday Daddy Cap" ning hiljuti andis bänd ka debüütkontserdi.

"Holiday Daddy Cap" on laulja Liivika Koobakese sõnul energiline ja inspireeriv lugu enese väärtuse ning potentsiaali leidmisest ja julgest oma eesmärkide poole püüdlemisest.

"Parem lüüa jalaga uks lahti ja üle ukseläve ninali lennata, kui ukse taha unistama ja imet ootama jääda. Vahel on vaja elus reset teha, end kokku võtta ja oma eesmärkide saavutamiseks esimene julge samm ise ära teha. Ka siis kui see tähendab kellestki või millestki loobumist ja tundmatus kohas pea ees vette hüppamist."

Kitarrist Henry Torm lisas, et lugu on kõigile neile, kes tunnevad, et on elus midagi tegemata või saavutamata jätnud, kuna julgusest iseseisvalt edasi liikuda jääb puudu.

Loo "Holiday Daddy Cap" miksis ja masterdas Benedikt Hain.

Ansamblisse Pizzafacial kuuluvad lisaks laulja Liivika Koobakesele ja kitarrist Henry Tormile ka trummar Marko Velgre.