Dave Grohliga kuulsa trummilahingu pidanud Nandi Bushell avaldas debüütsingli

Bushell, kes on pärast trummilahingut Grohliga jaganud suurt lava eri staaridega, kirjutas oma debüütsingli "The Shadows" isale, kes võitles depressiooniga, vahendab Consequence.

Kuigi eelkõige trummar, mängib Bushell loos ka kõiki instrumente peale trummide, alustades klaverist ja lõpetades basskitarriga. Ta loodab, et loo kaudu jõuab inimesteni teadmine, et ta pole kõigest cover-versioonide tegija.

"Mulle meeldib kavereid esitada ja nendest videote tegemine on lõbus, kuid ma tahan, et inimesed teaksid ka seda, kui väga mulle meeldib ise muusikat kirjutada," selgitas ta.

Kuigi lugu kannab sõnumit, mis adresseeritud tema isale, on see mõeldud kõigile, kes võitlevad vaimse tervise probleemidega. "Ma loodan, et mu lugu aitab ka kõiki teisi, kes tunnevad end kehvasti. Ma tahan, et nad teaksid, et ka nemad on armastatud ja leiavad abi, kui seda vajavad."