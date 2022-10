Ilmus treiler Guillermo Del Toro uuele õudusarjale "Cabinet of Curiosities"

"Kujutage ette, et teie mõistus on kui kabinet, kuhu lukustate oma tumedamad mõtted ja sügavaimad hirmud," räägib Del Toro treileris, vahendab Consequence. "Mis juhtuks siis, kui avaksite selle kabineti nii, et seda näeb kogu maailm? Selle me välja uurimegi."

Del Toro kaasas sarja loomisesse hulga filmitegijatest kolleege, teiste hulgas Catherine Hardwicke, Vincenzo Natali ja David S. Goyer. Enamik episoode põhinevad novellidel – kaks Del Toro enda ja veel kaks õuduskirjaniku H. P. Lovecrafti sulest.

Kuigi sarja näitlejaskond koosneb peamiselt uustulnukatest, on tuntumatest tegijatest esindatud näiteks Rupert Grint, Martin Starr, Tim Blake Nelson ja ka koomik Eric André.

Sarja "Cabinet of Curiosities" kaks esimest osa jõuavad Netflixi 25. oktoobril, kuni 28. oktoobrini esilinastuvad iga päev platvormil kaks uut osa. Detsembris jõuab Netflixi ka Del Toro stop-motion-stiilis tehtud filmiadaptsioon "Pinocchiost".