KuKu klubi lahkus remondi ajaks senistest ruumidest

Kuigi suur osa mälestusi KuKu klubist seostub just Tallinna Kunstihoonega, siis need mälestused võetakse uude kohta kaasa.

"Kuku! Nii ma võtangi kokku. KuKu klubi oli teine kodu kunstnikele. Aga klubis olid kõik tuttavad ja isegi ma tundsin nuhki, kes käis kogu aeg kontrollimas. Kas ta oli Georg vms. Ta oli nii tore mees, et me koos jõime viina ka. Ega pole midagi, nuhi elu on ka raske," rääkis kunstnik Jüri Arrak.

"Küll seal tegid kunstnikud ja kirjanikud kolmikhüppevõistluseid ja mida iganes. Asjad olid tihtipeale päris käest ära. See on see, kui sa paned loovisikud ühte ruumi kinni, siis läheb varem või hiljem pahanduseks. Ma arvan, et need kõige ilgemad pahandused jäid Nõukogude aega, aga see on okei, tänapäeval võib igal pool pahandusi teha," rääkis ajalehe KesKus peatoimetaja Juku-Kalle Raid.

Tema sõnul on KuKu klubile andnud hinge alati inimesed ja nii ei ole oluline mitte klubi koht, vaid see, kes seal käib ja mille kaasa võtab.

Mõni on pidanud uutes ruumides juba järelpeo, teine leidnud sobiva töölaua.

"Siin on jube palju ägedaid ruume. See on kolmeks aastaks ula peal olekuks või kuna see kunstihoone valmis saab igavesti lahe koht. Ma vaatasin juba, kodune laud on siia tassitud, et ma ei pea kusagil kaugel hakkama tööl käima. Nii tore," ütles Raid.

"Eilegi oli siin samas juba Sandra Jõgeva dokumentaalfilmi järelpidu. Täna näiteks tuleb Estonia teatris "Orpheuse" esietendus ja sealt tuleb meile järelpidu, nii et ma arvan, et elu siin majas hakkab olema päris lõbus," ütles KuKu klubi perenaine Virve Sirgi.

Kui remont läbi, loodab KuKu klubi tagasi oma ajaloolistesse ruumidesse kolida.