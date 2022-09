Siim Liivik koduvägivallast: sellistest asjadest tuleb rääkida

Hiljuti elulooraamatu välja andnud Soome-Eesti hokitäht Siim Liivik kirjeldas raamatus ka lapsepõlves kogetud koduvägivalda. Liivik tunnistas "Ringvaatele" antud intervjuus, et kirjutas sellest seetõttu, et inimesed, kes on samas olukorras olnud, ei tunneks, et nad on üksinda.

"Nüüd, kui mul on platvorm, pean ma seda kasutama," sõnas ta.

Liiviku sõnul võtsid ka tema ema ja ülejäänud pereliikmed, kes samuti vägivalla all kannatasid, raamatu hästi vastu. "See on minu lugu, mitte nende oma. Neil on omad lood ja ma ei oska nende poolest seda asja rääkida. See, mida mina kogesin, on seal raamatus," täheldas ta.

Raamatukaante vahele jõudis ka Liiviku lugu professionaalse hokimängijana. Liivik tunnistas, et hokimängijana on ta Soomes nii head kui ka halba tähelepanu saanud.

"Minu roll oli vahepeal mängu sees kakelda, aga tänaval ma ei kakelnud kellegagi. See kuulus mu mängu ja kui ma tahtsin profiks saada, tegin ma mida iganes."

Hokimängija karjääri jooksul on Liivik näkku enam kui 40 õmblust saanud. Samuti on opereeritud tema õlad ja puusad. "Tänapäevalgi on kehal tunda neid vigastusi," tõdes ta.