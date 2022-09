Linnateatris 45. aastat töötav Juta Olesk sai teatrisse tööle läbi juhuse

Oleski esimene tööpäev Linnateatris oli 1977. aasta 2. septembril. "Lisl Lindaul oli tol päeval sünnipäev ja hooaeg algas," meenutas ta.

Oleskist sai toona Eesti NSV Riikliku Noorsooteatri pedagoog, kelle ülesanne oli laste teatrisse toomine ja teatriringidega tegelemine. Teatrisse sai Olesk tööle tänu oma vennale Peeter Oleskile, kelle naine pidi esialgu ise sinna tööle minema. "Tolleaegsed ülikoolilõpetajate reeglid nägid ette, et nad peavad kolm aastat koolis õpetajad olema. Peeter ütles Jaak Allikule, et Olesk on Olesk, läheb Juta," kirjeldas ta.

Tol ajal oli Oleskil kaks töökohta: hommikuti töötas ta lasteaias ja päeval teatris. Ühel hetkel pidi Olesk valima, kas jätkab teatris või lasteaias. "Tegin valiku, et lähen lasteaeda, sest ma ei pidanud seda, et ma mööda koole jooksen ja publikut saali otsin, päris tulemuslikuks tööks. Aga ma jäin teatrisse õhtuks etendust sisse juhatama," selgitas ta.

Olesk tõdes, et publikuga töötades, on ta väga erinevate inimeste ja juhtumitega kokku puutunud. "Tuli üks noormees ja ütles: "Vabandage, mul on siin pileti peal seisukoht. Kuhu ma võin minna?". Ütlesin, et meil pole teatris ühtegi seisukohta, kuidas teil siis nii. Vaatasin piletit ja lavastuse pealkiri oli "Amy seisukoht"."