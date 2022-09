Hobusejõhvidest ehteid tegev Anastasia Subbotina saab tellimusi nii Eestist kui Ameerikast

Hobusejõhvidest hakkas Subbotina ehteid tegema neli aastat tagasi. Kuus aastat tagasi suri naise esimene hobune Fred, kelle jõhvidest soovis naine endale midagi meisterdada. "Kui hobusega midagi juhtub, siis tavaliselt lõikavad omanikud jõhvid ära," selgitas ta.

Subbotina tõdes, et kuna hobujõhvidest ehteid tegevaid meistreid on maailmas vähe, polnud tal kedagi, kes teda õpetanud oleks. "Hakkasin ise katsetama ja proovima," kirjeldas ta.

Ühe hobusejõhvidest käevõru tegemiseks kulub meistril mitu päeva. "Inimesed saadavad mulle oma hobuselt lõigatud jõhve, ma pesen, kuivatan ja sorteerin need ära. Seejärel punun, panen otsikud, puhastan, kolmplekteerin ja panen teele," tutvustas ta tööprotsessi.

Subbotina tehtud käevõrusid on tellitud nii Ameerikast, Eestist kui ka teistest Euroopa riikidest. Naise sõnul ootab ta alati põnevusega jõhve, mille saadavad talle Ameerikast ehteid tellinud inimesed. "Seal on teised tõud ja värvid," selgitas ta.

Kuigi Subbotina südameasjaks on hobuste sabajõhvid, on ta ehteid teinud ka teiststest loomsetest materjalides. Näiteks on palutud tal ehetes kasutada koerast alles jäänud tuhka. "Natuke kartsin ja natuke oli vastik, aga mõtlesin, et inimene tahtis. See on lihtsalt mälestus," meenutas ta.