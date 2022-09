Ain Anger ooperist "Mängime võluflööti": naeravad nii lapsed kui ka vanaemad

Angeri sõnul tuli idee tuua lavale lühendatud versioon "Võluflöödist" mujalt maailmast, kus sellist praktikat väga palju kasutatakse selleks, et inimesi ooperile lähemale tuua.

Ooperis kasutatakse Mozarti muusikat ning libreto autor on Leelo Tungal. Anger sõnas, et kuigi tegemist on "Võluflöödi" lühendatud versioonida, on lavale toodud siiski selge lugu.

Ooperilaulja Raiko Raalik sõnas, et lavastus, mida sel suvel esimest korda Saaremaal mängiti pole ainult lastele mõeldud. "Ma arvan, et see on peredele. Seal on nalja igast vanusest inimestele," leiab ta.

"Saaremaal naersid nii lapsed, teismelised, isad kui ka vanaemad," lisas Anger.