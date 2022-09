Ekspert: kuni viie mürgimarja söömine ei tekita eluohtlikku mürgistust

Mürgistusteabekeskuse juht Mare Oder tutvustas "Terevisioonis", millised on levinumad mürgimarjad Eestis ja missugused mürgistusjuhtumid on teabekeskuseni jõudnud.

"Laps sai kätte - haaras värvi pärast," vastas Oder küsimusele, kuidas tavaliselt mürgimarjad inimese organismi jõuavad. Reeglina juhtub seda ikkagi lastega. "Hetkel on punased väga popid marjad. Ja piibelehe marjad on igal aastal kõige populaarsemad marjad, mida lapsed haaravad," lisas ta. "Need on madalal ja neid on väga paljudes kohtades."

"Kuni viie loodusliku Eestimaa marja söömine ei tekita eluohtlikke mürgistusi. Küll aga võivad need limaskesta ärritada, iiveldust tekitada, võib-olla ka laps oksendab, aga sellega asi piirdub," teatas Oder.

"Väikesed lapsed hakkavad näppe suhu panema, mis tähendab, et neil on suus ebamugav tunne," rääkis Oder tunnusest, mis viitab mürgistusele ja lisas, et kindlasti tasub lapselt üle küsida marjade söömise kohta täpsustavat infot. "Osad lapsed näitavad ka."

Samuti tutvustas Oder saates ainsat sinist Eestimaal kasvavat marja, mis tekitab mürgistust - ussilakamarja. "Teda on peetud aastaid-aastaid väga mürgiseks marjaks," sõnas ta. Order lausus, et mari on väga halva maitsega ja suure tõenäosusega sülitaks laps juba esimese marja suust välja.

"Sellel aastal on olnud väga palju kõnesid ka lumemarja kohta," lausus Oder ja lisas, et veel üks taim, mis palju probleeme tekitab, on punaste marjadega jugapuu.

Oderi sõnul tuleks mürgistuse puhul esmaabinõudena loputada ära lapse suu ja anda talle natuke vett peale juua. "Kõikide mürgistuste puhul on esmaabi vesi."

Mürgistusinfoliini number on 16662.