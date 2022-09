Galerii: MUBA-s lahendati ühiselt Klassikaraadio muusikaviktoriini

Juba üheksandat korda on Klassikaraadios rahvusvahelise muusikapäeva puhul viktoriin, mida saab lahendada alates 30. septembri hommiku kella 7-st kuni 1. oktoobri südaööni.

15 küsimusest koosnev mälumäng on vastusevariantidega ning loogiliselt mõeldes või sõpradega koos lahendades on võimalik õigesti vastata ka siis, kui vastust ei tea. Küsimusi on nii klassika, džässi kui ka popmuusika vallast. Lahendades tuleb kuulata helifaile, vaadata pilte ja jälgida videot. Koostöös Raadio 4-ga saab viktoriinist osa võtta ka vene keeles.

Viktoriini saab lahendada SIIN.

MUBA-s lahendati reede hommikul viktoriini ühiselt klassiruumis.