Koomik Trevor Noah lõpetab saate "The Daily Show" juhtimise

Koomik Trevor Noah teatas neljapäeval, 29. septembril, et lõpetab saate "The Daily Show" juhtimise pärast seitset aastat.

Noah oli "The Daily Show" juht alates 2015. aastast, kui lahkus endine saatejuht Jon Stewart. Möödunud neljapäeval tegi Noah "The Daily Show's" teatavaks, et tunneb, et nüüd on aega ka temal lahkuda ja anda teatepulk üle uuele saatejuhile.

"Tead, Ronnie, teekond, mille me koos oleme läbinud, on olnud metsik," ütles Noah oma lahkumisavalduse alguses "The Daily Show" vanemkorrespondendile Ronny Chiengile. "Mäletan, kui me esimest korda alustasime / .../ nii paljud inimesed ei uskunud meisse."

"Oleme Trevorile tänulikud suurepärase partnerluse eest viimase seitsme aasta jooksul," sõnas Comedy Centrali pressiesindaja. "Kuna veel lahkumise ajakava pole, töötame järgmiste sammude kallal."

"The Daily Show" alustas 1996. aastal ning hetkel on saatel käimas 27-s hooaeg.