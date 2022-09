Noep andis välja uue singli

Noep andis välja uue tantsulise singli "N.Y.M.P.H.O.maniac", mis on järg artisti auhinnatud stuudioalbumile "No Man Is An Island".

Noepi sõnul on värskelt ilmunud lugu inspireeritud trendikast sotsiaalmeediaplatvormist TikTok. "Viimastel aastatel on TikTok olnud paljude muusikute seas kurikuulus selle poolest, et see on veel üks lisakohustus, millega peab tegelema," rääkis Noep.

"Ma otsustasin selle sõjakirve maha matta ja olukorra enda kasuks pöörata. Seeläbi olen TikTokist ja muust digimeediast leidnud palju inspiratsiooni ning pea kõik seni välja andmata uued lood on saanud alguse mõnest sealt pärinevast tekstist või sämplist," lisas ta.

"Uut lugu "N.Y.M.P.H.O.maniac" sel suvel esitada ei õnnestunud, aga ootan juba tulevasi kontserte, et panna erinevatel festivalidel publik seda kaasa laulma," tunnistas Noep.

Noepi loomingul on Spotify platvormil täitumas kohe 60 miljonit kuulamist. Selles mängis suurt rolli ka eelmise aasta lõpus Itaalias teenitud kuldplaadi staatus looga "Fk This Up". Muusiku täispikk debüütalbum "No Man Is An Island" ilmus 2021. aasta lõpus ja tõi talle enim auhindu tänavuselt Eesti muusikaauhinnade galalt.