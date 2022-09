Arctic Monkeys avaldas uue videosingli

Uue loo "Body Paint" muusikavideo režissöör on Brook Linder ning visuaal võeti üles Suurbritannias Londonis ja USA-s Missouris.

Ansambli värskeima albumi "The Car" on kirjutanud bändi solist Alex Turner ning albumilt on juba ilmunud esiksingel "There'd Better Be a Mirrorball". Bänd on mänginud ka tänavu live-esituses lugu "I Ain't Quite Where I Think I Am", mis saab samuti olema nende uuel albumil.

"The Car" on järjekorras bändi seitsmes album ja see ilmub plaadifirma Domino alt 21. oktoobril.