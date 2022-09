Tõnis Niinemets: hea vormi saladus on see, et me ei treeni iga päev

"Me mängisime traditsioonilist Eesti-Soome näitlejatevahelist jalgpallimatši," tutvustas Niinemets. Ta sõnas, et koroona tõttu oli vahepeal mängudest paus, kuid nüüd tahetakse seda taas igal aastal või vähemalt üle aasta pidama hakata. "Eesti sai seekord ajaloolise kolmanda võidu."

"Mina olen alati Eesti koondises väravavaht olnud," lausus Kaljujärv. "Väga hea võit oli: 4:0 võitsime." Niinemets mängib aga kaitsepositsioonil. "Võiks öelda, et koondis on tippvormis," sõnas ta. "Elab oma parimaid aastaid."

"Põlvkonnavahetus on meie tiimis läinud valutult, sest soomlasi hammustaski valusalt jalga see, et nende põlvkonnavahetus on jäänud hiljaks," arvas Kaljujärv.

"Mängupilt oli tegelikult tasavägine, kuid meil juhtus nii, et kaitses saime kõik ära hoida ja rünnakul suutsime kõik ära lüüa," kommenteeris Niinemets.

"Mitte liiga palju," vastas Niinemets küsimusele, kui tihti nad treenivad. "See on ühe hea vormi saladus, et me ei treeni iga päev," muigas ta ja lisas, et neil on tegelikult meeskonnas näitlejaid üle Eesti ning mõni neist mängib ka kohalikku liigat.

"See ei pea olema ainult Eesti-Soome vaheline mäng," mõtiskles Niinemets, et võib-olla kaasatakse tulevikus mängu ka teisi naaberriike.