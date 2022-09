Johnny Deppi ja Amber Heardi kohtumenetlusest valmib film

Johnny Deppi ja Amber Heardi tänavuse kohtumenetluse põhjal valmib film "Hot Take: The Depp/Heard Trial". Filmist ilmus äsja ka treiler.

"Hot Take: The Depp/Heard Trial" räägib tõsielul põhineva loo Deppi ja Heardi vahelisest suhtest, mis viis välja kohtumenetluseni.

Filmi valmistab Fox Entertainment ning see esilinastub Tubi voogedastusplatvormil. Platvormi sisujuht sõnas, et filmiga sooviti tabada õigeaegset ülevaadet loost, mis tõmbas miljonite inimeste tähelepanu.

Filmis mängivad peaosatäitjaid Mark Hapka (Johnny Depp), Megan Davis (Amber Heard), Melissa Marty (Deppi advokaat Camille Vasquez) ja Mary Carrig (Heardi advokaat Elaine Bredehoft).

"Hot Take: The Depp/Heard Trial" stsenarist on Guy Nicolucci ("The Daily Show"), režissöör Sara Lohman ("Secrets in the Woods") ning produtsendid Autumn Federici ja Kristifor Cvijetic.

Vaata filmi treilerit siit:

Film esilinastub reedel, 30. septembril.