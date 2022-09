"Parim enne" poe asutaja: täiskasvanuks saades mõistsin, kui kallis toidukorvi täitmine on

"Kui täiskasvanuiga kätte jõudis, tuli kohale reaalsus, kui kallis toidukorvi täitmine tegelikult on," sõnas Kaljula, kes tõdes, et enne poe asutamist jälgis ta kriitilise pilguga toiduainete säilivuskuupäevasid. Tänaseks on ta põhimõtteliselt pool aastat "parim enne" kuupäeva ületanud kaubast toitunud.

Kaljula selgitas, et "parim enne" tähis toidukaupadel on tootjapoolne soovitus, mis märgib seda, mis ajani toit tehasest väljumise hetkel olnud tekstuuri ja maitset säilitab. "Kõlblik kuni" märgib seda, mis ajani tohib antud toodet süüa. Kaljula ja Lambi asutatud pood müüb vaid "parim enne" märgistusega tooteid.