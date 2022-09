Tom Hanks avaldab debüütromaani

Tom Hanks avaldab tuleval aastal oma debüütromaani pealkirjaga "The Making of Another Motion Picture Masterpiece".

Tom Hanks avaldas 2017. aastal oma esimese raamatu, novellikogu "Uncommon Type" ning nüüd on otsustanud Oscari võitjast näitleja anda välja ka oma esimese romaani.

Kirjastaja sõnul räägib Hanksi romaan "The Making of Another Motion Picture Masterpiece" üliambitsioonika loo filmitegemisest. Teose tegelaste seas on sõjast naasev probleemne sõdur, kunstiandega noor poiss, ekstsentriline režissöör, tõusev filmistaar ja väsimatu produktsiooniassistent.

Romaani annab välja kirjastus Penguin Random House ja see ilmub nii Suurbritannias kui ka USA-s 9. mail 2023. aastal.