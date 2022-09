Hugh Jackman teeb kaasa "Deadpooli" kolmandas osas

Siiani oli "Deadpooli" uues filmis osalemist kinnitanud Ryan Reynolds, kes mängib peategelast Deadpooli.

Reynolds postitas teisipäeval sotsiaalmeediasse humoorika video, mille lõpus teeb Jackman teatavaks, et ka teda saab "Deadpooli" kolmandas osas näha.

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 27, 2022

"Me peame jääma oma tegelaskujule truuks, leidma sellele uue sügavuse, motivatsiooni, tähenduse. Iga "Deadpool" peab paistma välja ja olema eraldiseisev linateos. See on olnud imeline väljakutse, mis on pannud mind vaatama sügavale enesesse. Ja ... ma ei leidnud sealt midagi. Mu peas on tühjus. See on hirmutav. Aga meil siiski tuli üks idee," tutvustas Reynolds videos.

"Hei, Hugh, kas sa tahaksid mängida veelkord Wolverine'i?" küsis ta Jackmanilt, kes tema taga kõndis. "Jah, muidugi, Ryan," vastas Jackman.

"Deadpool 3" esilinastub 6. septembril 2024. aastal. Filmisaaga esimene osa ilmus 2016. ja teine osa 2018. aastal.