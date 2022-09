"Catsi" maailmaesietendus toimus 1981. aastal New Londoni teatris, kus ta on mängukavas olnud 21 aastat ning seda on mängitud pea 9000 korda. Muusikal on võitnud nii Olivieri kui ka parima muusikali auhinna. See on esimene kord, kui Eestis etendub West Endi originaallavastus.