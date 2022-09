Matkajuht Romet Vaino kriivadest: Eestis teist sarnast kohta ette näidata ei ole

Kriivasid peetakse Alutaguse metsade sümboliks. "Kriivad on Eesti ainsad sisemaa luited ja neid on siin ligi 200. Kui vaadata mõnda ortofotot või -kaarti, siis on näha ka omapära, et need on kirde-loode suunalised. Pikalt välja venitatud ja kergelt kõvera kujuga," tutvustas Vaino.

"Mulle avaldab muljet ka nende suurus. Suurimad neist on kuskil kolm kilomeetrit pikad ja ligi 18 meetrit kõrged," sõnas ta. "Eesti mõistes meil ühtegi teist ligilähedaselt sarnast kohta ette näidata ei ole."

"Sõna kriiva võib tunduda inimestele võõras," jätkas Vaino. "Selle juured ulatuvad vene keelde ja sellega võib tähistada sõna kõver," lausus ta ning lisas, et sõnaga võib tähistada ka mingit kõrgemat osa soisest maastikust, kust saab kuiva jalaga üle minna.

"Mulle meeldib siin eriti käia sügiseti ja talviti," teatas Vaino. "Sellist tühja ja vaikset ruumi, kuhu inimene ei ole veel oma taristut rajanud - seda jääb meil järjest vähemaks."

"Eesti imelised maamärgid" on ETV eetris kolmapäeviti kell 20. Sarjas räägivad tuntud ja erinevate elualade inimesed Eesti loodusele omastest ja ainulaadsetest sümbolitest.