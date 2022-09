Elton Johni ja Britney Spearsi ühisele singlile ilmus muusikavideo

Johni ja Spearsi uue tantsulise muusikavideo režissöör on Tanu Muino, kes vastutas ka Harry Stylesi loo "As It Was" ja Cardi B loo "Up" visuaalide eest.

Singel "Hold Me Closer" tuli välja augusti lõpus ning see on inspireeritud Elton Johni tuntud loost "Tiny Dancer".

Vaata singli "Hold Me Closer" muusikavideot siit: