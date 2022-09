Shakira läheb Hispaanias kohtu alla

Hispaania prokurörid süüdistavad meelelahutajat 14,5 miljoni euro (13,9 dollari) maksude tasumata jätmises aastatel 2012–2014 teenitud tulult. Prokurörid nõuavad laulja süüdimõistmisel kaheksa-aastast vanglakaristust ja rahatrahvi.

45-aastane Shakira on korduvalt eitanud oma süütegusid. Tema suhtekorraldusfirma on öelnud, et laulja on tänaseks tasunud kogu võlgnevuse ja lisaks veel kolm miljonit eurot (2,8 miljonit dollarit) intressi. Kohtuprotsessi kuupäev pole veel paika pandud.

Kohtuotsus sõltub sellest, kus Shakira aastatel 2012–2014 elas. Barcelona prokurörid on väitnud, et Grammy võitja veetis rohkem kui poole sellest perioodist Hispaanias ja oleks pidanud riigis makse maksma, kuigi tema ametlik elukoht asus Bahamal.

Hispaania on viimase kümnendi jooksul karistanud ka jalgpallitähti Lionel Messit ja Cristiano Ronaldot, kuna nad ei maksnud täies ulatuses makse. Mõlemad mängijad tunnistati süüdi kõrvalehoidmises ja said vanglakaristuse, mis esmakordsete rikkujate puhul tühistati.