Laste Eurovisioonil osaleb tänavu 16 riiki

Junior Eurovisiooni lauluvõistlus leiab aset 11. detsembril.

Konkursil osalevad: Albaania, Armeenia, Prantsusmaa, Georgia, Iirimaa, Itaalia, Kasahstan, Malta, Holland, Põhja-Makedoonia, Poola, Portugal, Serbia, Hispaania, Ühendkuningriik ja Ukraina.

