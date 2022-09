Suvel jalgrattaga 5000 kilomeetrit sõitnud 80-aastane Jüri Juul: ma olen pensionär, mul on palju aega

Jalgrattavõistlustel osales Juul esmakordselt 1958. aasta, olles 16-aastane. Tollal sõitis ta aktiivselt neli aastat ning uuesti leidis ta tee jalgrattasõiduni 1993. aastal arsti soovitusel.

Aastatel 1986–2002 tehti Juulile kümme põlveoperatsiooni. Pärast neljandat operatsiooni soovitati mehel istuv töö otsida, sest seista ei pidavat ta enam saama, kuid kuuenda operatsiooni järel soovitas spordiarst mehel väntama hakata ning nii ta tee ratta selga leidis. Kaks aastat tagasi seljatas Juul vähi ning neli kuud hiljem tuli ta Eesti meistrivõistlustel teisele kohale.

Talviti treenib Juul jõusaalis, suusatab metsas ning teeb kiirkõndi, suvel sõidab ta rattaga maanteel. Sel suvel sõitis Juul jalgrattaga kokku 5000 kilomeetrit. "Ma olen pensionär, mul on palju aega," sõnas ta.

Juul tõdes, et sporti ei tee ta auhinna saamise jaoks. "Autasu on juba see, et ma sõita saan ja tervis korras on. See on kõige kallim vara," nentis ta.