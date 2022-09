"Ringvaate" reportaaž Londonist: kohalike sõnul kestab lein veel pikalt

Kuninganna Elizabeth II surmast on möödunud rohkem kui kaks nädalat. "Ringvaate" reporter Heleri All käis Londonis, et näha, kuidas kohalikud muutustega kohanenud on.

"See on mõeldamatu. Ma ei osanud arvata, et kaotame oma kuninganna nii kiiresti. Kui arstid sõna võtsid, arvasin, et ta on külmetunud – järgmisel päeval teda enam polnud. Olen endast väga väljas," kirjeldas kohalik. T

ema sõnul kestab lein veel pikka aega. "Ma olen väga uhke, et meil oli nii imeline kuninganna."

Londonis elav eestlane Meelis Süld tõdes, et ka tema tõi pärast kuninganna surmauudiste avalikustamist Buckinghami palee juurde lilli. "Kohe, kui mul see võimalus tekkis, veel enne matusepäeva, tulin ma valgete roosidega ja asetasin need palee lähistele."

Süld sõnas, et päevapoliitika on siiski hakanud juba edasi liikuma ning leheveergudel keskendutakse uutele teemadele. Küll aga tõdes ta, et rohkem on hakatud rääkima prints Harry ja prints Williami suhtest. "Matused on lapselapsed kokku toonud. See on see, millest on räägitud ja mille üle on siinsel rahval väga hea meel," kirjeldas Süld.

Suveniirikaupmees Ismayil Ibrahim meenutas, et esimesel õhtul pärast seda kui kuninganna surm avalikkuseni jõudis, hakati massiliselt kuningannaga seotud suveniire ostma. "Inimesed tulid ja tahtsid midagi kuningannaga seotut," kirjeldas ta.

Ibrahim usub, et kuningannaga seotud meenete müük on aasta lõpuni äärmiselt populaarne ning hakkab seejärel aeglustuma. Siiski ei usu ta, et müük täiesti lõpeb, sest printsess Dianaga meened on endiselt populaarsed.