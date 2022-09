Elina Born saatejuhi tööst: väga uhke tunne on

"Absoluutselt ei olnud mul sellist mõtet, et peaks nüüd saatejuhtimise ka ära proovima," rääkis Born, kellele lihtsalt pakuti seda võimalust. "Väga uhke tunne on, selles mõttes, et saatejuhtimine tundub mulle ikkagi päris lahe ja suur asi, mida teha ja linnuke kirja saada," ütles muusik. "Oli ikka hetki, kus ma mõtlesin, et raske on," meenutas ta oma kogemust saatejuhina ja lisas, et töö nõuab mugavustsoonist väljumist.

"Naljakas lugu, mul on mäluga mingid probleemid," lausus Born. Ta nentis, et ühest küljest on hea, et aju ei talleta ebavajalikku informatsiooni, aga teisest küljest tundis end saatejuhina ebakindlalt, sest pidi toimetuse kirjutatud teksti pähe õppima. Lauljanna sai kinnitust oma võimele end pingelisel momendil kokku võtta. "Kui mind visatakse sinna olukorda, siis ma saan hakkama sellega ja see oli mulle hästi tore," ütles ta.

Borni arvates on Eestis raske olla naismuusik. "Mulle tundub küll, et on natukene raskem läbi lüüa naislauljana, kui sa teed poppi. Ma oskan ainult sellest perspektiivist rääkida," ütles Born ja lisas, et meestel tundub minevat kuidagi edukamalt. Õnneks pole Eestis muusikute seas halvustavaid hoiakuid. "Muidugi kõik hoiavad üksteist ja kõik ju teavad üksteist, siin ei ole hullu rebimist või kaklemist muusikute vahel," kinnitas ta.

Bornil pole plaanis järgmisest Eesti Laulu konkursist osa võtta, kuid ei välista kandidatuuri juhul, kui keegi tuleb väga hea lauluga tema juurde. "Las need, kes pole veel avalikkusele nii tuntud lauljad, kes tahavad oma repertuaari näidata ja muusikat tutvustada, las nemad lähevad," lausus ta.