Púr Múdd plaanib vähemalt korra aastas avaldada eestikeelse loo

Ansambel Púr Múdd avaldas mais oma versiooni Smilersi loost "Ainult unustamiseks". Peale loo edu on liikmed otsustanud võtta kaks suunda.

Bändiliikmed Oliver Rõõmus ja Joonatan Siiman rääkisid Vikerraadio saates "Owe Peterselli show", et loo avaldamise ajastus oli ideaalne, sest sel ajal tõusis ka originaallugu Spotify edetabelites. "Ainult unustamiseks" oli neil ainsana valikus, kui hakkasid eestikeelset lugu ümber tegema. Mõlemad meenutavad lugu lapsepõlve lemmikuna.

Siimani arvates kirjeldab Smilersi lugu Púr Múddi muusikat väga hästi. "Mitte stiililiselt, aga pigem selline mõrumagus, nagu ka meie muusikat on kirjeldatud," lausus ta.

Bänd on teinud otsuse võtta kaks suunda, põhiliselt keskendutakse ingliskeelsele muusikale, kuid Eestis tähelepanu saamiseks peavad nad vajalikuks teha ka eestikeelset muusikat, sest just seda Eesti inimene põhiliselt tarbib. "Kindlasti aastas korra võiks tulla ikkagi üks eestikeelne lugu ka," lausus Rõõmus.

"Tundub, et eesti rahvas vaikselt hakkab meid vastu võtma ja isegi lugusid ära tundma," sõnas Siiman. "Ei ole enam ainult see, et kõlab nagu välismaa lugu, siis on järelikult välismaa bänd," lisas ta.

Tantsumuusika maailmas on aina rohkem kuulda uuemate artistide versioone vanadest ja tuntutest lugudest. "Inimesed ja produtsendid on aru saanud, et omal ajal tehti ikka väga häid laule, mis on sellised aegumatud," rääkis Siiman.

Siimani arvates on praegu tantsumuusika maailmas toimuv põnev. Viimastel aastatel on see olnud väga kliiniline ja korrektne. "Nüüd hakkab tekkima ebakõlasid ja teistsugust lähenemist, ausus hakkab justkui artistidest läbi paistma," rääkis ta.

Bänd loodab avaldada uue loo novembris.