"Aktuaalse kaamera" uus geograafiaõpetajast ilmateadustaja: närv on sees

"Tegelikult ma olen viimastel aastatel olnud hoopis õpetaja," tutvustas Kajamäe-Novikov, et töötas enne geograafiaõpetajana.

"Mingi aeg tundsin, et tekkis rahutus hinge, tahaks midagi veel, midagi teistmoodi teha," selgitas Kajamäe-Novikov, mis teda ilmateadustajaks kandideerima pani. "Pluss, see läheb tegelikult minu varasema kogemusega kokku. Tundus õige aeg ja õige hetk teha samm uuel suunal."

Uut ametit alustab Kajamäe-Novikov ootusärevalt. "Mis seal salata, närv on sees, aga pigem on see positiivne ootusärevus," lausus ta. "Eks ikka see fakt, et on otse-eeter. Kõik mis juhtub, on näha," vastas ilmateadustaja küsimusele, mis talle kõige rohkem ootusärevust tekitab.

"Ma arvan, et seda tunnet, midagi on veel vaja lihvida, on igavesti. Alati on tunne, et saaks ju paremini, aga tuleb lihtsalt esimene samm ära teha," lisas ta.

Teleuudiste juhi Liisu Lassi sõnul oli konkurents uue ilmateadustaja ametikohale tihe. "Kirsi langes valituks seetõttu, et tal on tänu varasemale tööle geograafiaõpetajana meteoroloogilised teadmised, mis kindlasti lihtsustab ilmateate koostamist," lausus Lass. "Samuti mõjus ta kohe alguses kaamera ees väga usutava ja loomulikuna."

Kirsi Kajamäe-Novikov on esimest korda "Aktuaalse kaamera" ilmateadustajana eetris teisipäeval, 27. septembril.