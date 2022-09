Little Mess tegi oma versiooni loost "Patune mõte"

Tüdrukutebänd Little Mess tegi oma versiooni InBoileri loost "Patune mõte". Videos lööb kaasa bändi uus liige.

"Patune mõte" on justkui mälestus mõnusast, soojast ja sündmusterohkest suvest, ütlesid bändiliikmed. Kui Timo Vendt käis välja idee InBoileri lugu laulda, olid kõik kohe nõus. "Saatsime enda versiooni originaalloo autorile, Andrus Rootsmäele, lootes, et talle meeldib meie nägemus. Õnneks saime Andruselt heakskiidu ning hea meel on nüüd jagada laulu ka teiga," rääkisid liikmed.

Video on filmitud ühel kuumal suvepäeval rannas ja lugu ise on vägagi suvine, kuid avaldamiseks ootasid nad jahedamat ilma, et oleks hea meenutada toredaid elamusi. Bänd tänab selle lauluga Eliset, kellega oli neil rõõm jagada nii lava, stuudiot kui ka lavataguseid hetki. Tervitatakse ka uut liiget Kailiini, keda saab samuti videos näha.