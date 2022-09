Robbie Williams esineb juubeliturneega Riias

Uue kontsertturnee "XXV" raames kuuleb tema viimase 25 aasta parimaid hitte uues helikeeles, mis on salvestatud koos Metropole orkestriga.

Viimane, 14. album "XXV" on purustanud kõik Official Charti rekordid ja on praegu Ühendkuningriigis esikohal – see teeb Williamsist artisti, kellel on kõige rohkem esikoha albumeid Ühendkuningriigis, ületades legendaarse Elvis Presley rekordit.

Robbie Williams on nüüd valmis tegema kõik vahepeal ärajäänud show'd ja laulma kõik pandeemia-aastate jooksul laulmata jäänud laulud, minnes "XXV" turneele tänavu oktoobris. "See on minu elukäik ja ma ei kavatse seda lähiajal lõpetada. Ma armastan oma tööd, mis mulle on antud, ja võimalusi, mida pean looma. Olen endiselt väga ambitsioonikas," kommenteeris laulja.