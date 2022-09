"Rakett 69" meeskond on pidanud ohutuse tagamiseks ülesandeid peatama

Ülesannete koostamisel jälgitakse, et oleks varieeruvust: füüsikat, keemiat ja bioloogiat, samuti proovitakse integreerida ka humanitaarteadusi. Kui meeskond jõuab kompromissideni, tehakse valmis ülesande põhjalik kirjeldus, sealhulgas mõeldakse välja võimalikud lahenduskäigud ja vaja minevad vahendid.

Mõnikord on ülesannete lahendamiseks vaja kasutada ohtlikke aineid või tegutseda tulega. "Esmalt teeb meie enda tiim kõik ülesanded läbi ja sellega seoses selgitab välja ka ohud või muud tähelepanu vajavad asjaolud. Kui katsemeeskond on ülesande kinnitanud ning peame seda noortele huvitavaks, siis kinnitame ülesande saate stsenaariumi," rääkis "Rakett 69" produtsent Kalev Smidt.

Sellegipoolest üritatakse ülesannete loomisel välistada ohtlike ainete kasutamist. "Saame aru, et kuigi me võime kõik korduvalt läbi mõelda ja välistada ohtlikud olukorrad, siis inimese loovus on piiritu ja me ei suuda tegelikult kõiki võimalikke olukordi ette näha," ütles Smidt, lisades, et parem on karta kui kahetseda. Võimalusel asendavad nad ohtlikud ained ohutumate materjalidega.

Näiteks pidi ühes saates mõõtma, kui palju kütust on paagis. "Sealt tuli kurioosne näide, kus üks võistleja imes kütusemahutist ainet välja. Meie kohtunik Mart Noorma reageeris kiiresti ning selgitas nii võistlejale kui vaatajatele sellise lahenduskäigu ohtlikkust," ütles Smidt. Kuigi kütuse asemel oli kasutusel vesi, siis tuleb ikkagi ülesandeid lahendada nende sisu järgi ja arvestada kõiki sellekohaseid ohutusnõudeid.

Smidt meenutas veel eelmise hooaja saate lõppmängu duelli, kus oli ülesanne sulatada kiiresti jääd. Võistlejatele oli selleks antud erinevaid vahendeid. "Olime pannud lauale hunniku mutreid – metalli, mis juhib väga hästi soojust. Kui jää purustada ja mutrid sisse visata, on see üsna kiiresti kõik sulanud," lausus ta. Meeskonna väljamõeldud lahendus ei tulnud kummalegi võistlejale pähe. "Peatasime ülesande sel hetkel, kui nad hakkasid jää sulatamiseks švammi põletama. Võtsime vastu otsuse, et mõlemad võistlejad peavad saatest lahkuma. See otsus oli erakordne, sest seda ei ole "Rakett 69" saates kunagi varem juhtunud," rääkis Smidt.

Kui teleris paistab, et peale ülesande teadustamist asuvad noored hoogsalt ülesannet lahendama, siis tegelikkuses võetakse võistlejad eetriväliselt kokku ja veendutakse, et kõik saavad ülesandest aru. "Erioskusi vajavaid töölõike tutvustame põhjalikult ka võistlejatele enne saadet, näitame, kuidas mingit aparatuuri käsitseda ja kuidas sealjuures ohutust tagada," sõnas Smidt. Seejuures nähakse palju vaeva viimase hetkeni ülesannete salajas hoidmisega. "Nii näiteks katame tihti enne ülesande lahendamist kanga või sirmiga ära selle, mis võiks anda vihjeid eesootavast ülesandest," rääkis produtsent.

"Rakett 69" on Eestis väljatöötatud formaat. "Võime seda au ja uhkusega esitleda," ütles Smidt, "ETV kanalil algab 13. hooaeg ja esimene ekspordiprojekt on sealmaal, et Luxemburgi teadusagentuur soetas formaadi õigused." Produtsendi sõnul neil veel salvestust ei tule, kuid saadet tutvustatakse õpilastele ja neil on võimalik läbida teaduslabürinti.

Saatesse saab veel registreerida 27. septembrini.

Artikkel on ilmunud Tööinspektsiooni ajakirjas Tööelu.