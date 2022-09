ETV2 teemaõhtu portreteerib 85. sünnipäeva tähistanud Voldemar Kuslapit

ETV2 pühapäevane teemaõhtu on seekord pühendatud 24. septembril 85. sünnipäeva tähistanud laulja Voldemar Kuslapile.

20.20 "Täna õhtul... Voldemar Kuslap" (ETV 1987)

Stuudiokontserdil laulavad koos Voldemar Kuslapiga tema ammused head lavapartnerid Heli Lääts ja Helgi Sallo. Režissöör Eino Tandre.

21.15 "Kapellmeister" (ETV 1979)

Domenico Cimarosa koomiline intermetso RAT "Estonia" kammerorkestri ja Voldemar Kuslapi esituses. Dirigent Peeter Lilje, lavastaja Udo Väljaots, kunstnik Kustav-Agu Püüman. Režissöör Jüri Trei.

21.35 "Estraaditähestik: Voldemar Kuslap" (ETV 1982)

Portreesaade lauljast ja näitlejast Voldemar Kuslapist.

22.15 "Mehed ei nuta" (Eesti Telefilm 1968)

Ülipopulaarne ja palju tsiteeritud seikluskomöödia unetutest meestest, kes tõelise sanatooriumi asemel viiakse ravile üksikule asustamata saarele. Kohale jõudes selgub, et sanatoorium ja uudne unetusravi osutuvad täiesti teistsuguseks, kui mehed oskasid oodata. Viidud viimase piirini, hakkavad seltsimehed unetud kohe ellu viima hulljulgeid põgenemiskatseid. Entusiasmist tulvil unetud ei aimagi, et üksik asustamata saar on tegelikult poolsaar. Osades Ervin Abel, Ants Lauter, Lia Laats, Kalju Karask, Endel Pärn, Leo Normet, Voldemar Kuslap, Helle Juksar jt. Režissöör Sulev Nõmmik.