Isa ja poeg Raivo ja Ramuel Tafenau õpivad koos laval teineteiselt nii mõndagi

"Mul ei ole vaja paljudest asjadest enam rääkida, kui me mängime pilli. Me oleme nendest rääkinud ju kogu eluaeg," kirjeldas Raivo pojaga ülesastumise võlusid. "Siis mingid elementaarsed asjad, mis me oleme omavahel arutanud muusikast ja nende väärtustest, need on nagu kodeeritud ja talle kõik paika loksunud. Nii et mängimise ajal ei ole vaja talle seletada."

Raivo tunnistas, et õpetaja ja õpilase rollid on hakanud ajaga vahetuma: "Kuna ta mul ikkagi produtseeris suure orkestriplaadi sisuliselt, siis mina küsin juba temalt nõu. Teen seda täiesti häbenemata."

Intensiivne muusikuelu pole Raivo Tafenau hinnangul tema elust midagi ära võtnud, küll aga andnud vundamendi, mis hoiab virisemast ja raskusi pelgamast.

Ramuelilt on Raivo õppinud nii mõndagi: "Põhimõtteliselt, kui me oleme koos laval, üks asi on nüüd kindel, et me ei ole kunagi muusikaliselt kammitsetuna ehk me ei mängi kunagi seda lugu samamoodi. Sõltub väga palju sellest, milline publik on, kuhu sa satud." Raivo sõnul õpib ta pojalt iga loo jooksul midagi kümme korda.

Ramuel omakorda on püüdnud omaloomingu projektiga laval üles astudes jäljendada isa jutusoont ja jaganud tema nalju. "Neid nalju ma olen õppinud, aga tegelikult kõike muud ka," lausus Ramuel.