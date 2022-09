Laulja Leila Miller Eestist lahkumist ei kahetse: see oleks väga rumal

Leila Miller on laulmisest ja lavalaudadest mitukümmend aastat eemal olnud. Muusikaga tegeles ta enamasti 1970. ja 1980. aastatel, lauldes ansamblis Kontor ja hiljem ka ansamblis Karavan. Pühapäevases "Hommik Anuga" saates meenutab Miller, mis pani teda kümneks aastaks Eestist lahkuma ning räägib ka, millised plaanid on neil uue ansambliga Alma.

Milleriga on saates kaasas õpetaja ja muusik Meelis Punder, kes samuti Almas mängib. "Meil on Ants, Leila, Meelis ja Are - Alma," tutvustas Punder bändi. "Kõige tähtsam on see, et meil on fun."

"Loomulikus vist," vastas Punder küsimusele, mis teeb Milleri eriliseks. "Jube palju on neid lauljaid, kes üritavad keegi kogu aeg olla ja see ei toimi."

Milleri sõnul oli Are Jaama see, kes ta laulmise juurde tagasi tõi. Are kirjutas Millerile loo, mis talle väga meeldis. "Nüüd on minust saanud harviklaulja ehk inimene, kes laulab harva," naljatles Miller.

Ta sõnas ka, et tema arvates on muusikaturult puudu vananemisega seotud laulud. "Elurõõm ja eluvaim ei lähe ju üle, siis kui me saame 40," rääkis ta. "Võiks olla rohkem lugusid, et kuidas tantsida kepi najal - kepikõnd on jumala okei."

"Hommik Anuga" 25. septembril Autor/allikas: Mathias Markus Kangur/ERR

Lauljanna tunnistas, et tal pole kõik enda vanad lood enam meeles. "Ma siit klipist vaatasin ja mul ei olnud ühe lauluga absoluutselt meeles, et ma midagi sellist oleksin laulnud."

"Meis kõigis on mingi osa autisti, kes tahaks lihtsalt nokitseda kuskil vaikselt. Minus on see küll olemas," vastas Miller küsimusele, miks ta Eestisse tagasi tulles otsustas hoopis raamatupidajaks minna õppima. Hetkel tegeleb Miller aga hoopis ettevõtlusega.

"Täna on meil kaks laulu, mis räägivad kodust ja selle tähtsusest. Meie läksime ära pedagoogilise ühiselamu korterist - meil ei olnud kodu. Kodu oli ühiselamu," meenutas Miller aega, kui ta 1984. aastal Eestis lahkus. Ta usub siiani, et kodumaalt lahkumine oli õige tegu. "See oleks väga rumal, kui ma kahetseks. Ma usun, et iga inimene võiks mingid aastad elada välismaal. See on väga kasulik," lisas ta.

"Hommik Anuga" on eetris pühapäeval, 25. septembril kell 10.